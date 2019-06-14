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ПЦУ официально прокомментировала намерение УПЦ КП созвать собор

Киев • УНН

 • 12197 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Пресс-служба Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ) опубликовала комментарий относительно намерений “созвать Поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата”, пишет УНН со ссылкой на соответствующее заявление.

ПЦУ официально прокомментировала намерение УПЦ КП созвать собор

Пресс-служба Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ) сообщила следующее:

1. Поместная Украинская Православная Церковь имеет полноценный статус автокефалии, то есть полной административной независимости. Она не является “митрополией Константинопольского Патриархата” и не подчиняется ему, сохраняя с Вселенским Патриархатом ту же молитвенную и каноническую связь, что и остальные Поместные Церкви.

2. Условия, на которых будет предоставляться Томос (в частности на получение Святого Мира, от юрисдикции в диаспоре и права апелляции) были известны из проекта Устава ПЦУ, предложенного Синодом Вселенского Патриархата, еще до Поместного Собора УПЦ КП (15.12.2018 г.), объединительного Собора (15.12.2018 г.) и собственно предоставления Томоса (6.01.2019 г.). Сам текст Томосу стал известным более 5 месяцев назад. Он принципиально не отличается от ряда подобных Томосов, предоставленных в прошлом автокефальным Поместным Церквям. Поэтому провозглашения только сейчас негативных оценок, вполне созвучных с пропагандой против Томосу со стороны Московского Патриархата, вызывает удивление и глубокое неприятие в Церкви и обществе.

3. В соответствии с решением Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата 15.12.2018 г., который состоялся в Малой Софии перед Объединяющим Собором, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой поместной Православной Церкви Украины. Тем же решением Поместного Собора УПЦ КП прекращена деятельность уставных органов объединения и силу Устава УПЦ КП.

“Поместный Собор УПЦ КП был созван Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом вместе со Священным Синодом, делегатами Поместного Собора были те же лица, которые сразу после его завершения приняли участие как делегаты в Объединительном Соборе. Перед проведением заседания Поместного Собора проект его решения был объявлен и одобрен членами Архиерейского Собора УПЦ КП. Подписи под Постановлением Поместного Собора Святейшего Патриарха Филарета и постоянных членов Священного Синода УПЦ КП, избранных представителей клира и мирян, которые все вместе согласно Уставу члены Президиума Собора, свидетельствуют о соблюдении определенных Уставом процедур. Все это подтверждается видеозаписью происшествия. Персональный отказ кого-то из участников через несколько месяцев после события признавать решения Собора, объявления их „ситуативными“, то есть якобы сделанными с сознательным намерением ввести кого-то в заблуждение — не могут отменить или приостановить действие этих решений”, — добавили в пресс-службе.

4. В связи с тем, что решением Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата 15.12.2018 г., который состоялся в Малой Софии перед Объединяющим Собором, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объ единения и присоединения к образованной единой Поместной Православной Церкви Украины, проведение любых мероприятий от имени УПЦ КП, в частности под названиями ее уставных органов (Священного Синода, Архиерейского и Поместного Соборов) являются незаконными. Почетный Патриарх Филарет не имеет права единолично созвать “Поместный Собор УПЦ КП” ни по Уставу Православной Церкви Украины, ни даже по прекращенному Уставу УПЦ КП.

“Самовольное и неуставное проведения собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия „Собора“ означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной Церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями. Поэтому всех иерархов, духовенство и верующих, желающих блага Церкви и Украине, призываем не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной УПЦ”, — резюмировали в ПЦУ.

Напоминаем, в ПЦУ прокомментировали собрание собора Филаретом.

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