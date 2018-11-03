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"ПСЖ" установил рекорд побед в истории топ-5 европейских лиг

"ПСЖ" установил рекорд побед в истории топ-5 европейских лиг

Киев  •  УНН

 • 8213 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. “Пари Сен-Жермен” установил рекорд пяти ведущих европейских футбольных лиг по количеству побед на старте сезона, сообщает корреспондент УНН.

Во встрече лидеров Лиги 1 с “Лиллем”, счет был открыт только на 70 минуте, когда Мбаппе перебросил мяч через вратаря с дальней дистанции. Чуть позже Неймар отметился ударом под ближнюю штангу. В компенсированное время игра рукой защитника парижан Керера привела к результативному пенальти от Пепе — Буффону немного не хватило чтобы дотянуться (2:1).

Примечательно, “ПСЖ” имеют в активе 36 очков — 12 побед в 12 матчах. “Лилль” с 25 на втором месте.

Заметим, что предыдущее достижение по количеству побед на старте топ-5 чемпионатов принадлежало лондонскому “Тотенхему”, который получил 11 побед подряд в чемпионате Англии в сезоне 1960/61.

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