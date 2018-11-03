"ПСЖ" встановив рекорд перемог в історії топ-5 європейських ліг
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. "Парі Сен-Жермен" встановив рекорд п'яти провідних європейських футбольних ліг за кількістю перемог на старті сезону, повідомляє кореспондент УНН.
У зустрічі лідерів Ліги 1 з “Ліллем”, рахунок був відкритий тільки на 70 хвилині, коли Мбаппе перекинув м’яч через воротаря з дальньої дистанції. Трохи пізніше Неймар відзначився ударом під ближню стійку. В компенсований час гра рукою захисника парижан Керера призвела до результативного пенальті від Пепе — Буффону трохи не вистачило аби дотягнутися (2:1).
Примітно, “ПСЖ” мають в активі 36 очок — 12 перемог в 12 матчах. “Лілль” з 25 на другому місці.
Зауважимо, що попереднє досягнення за кількістю перемог на старті топ-5 чемпіонатів належало лондонському “Тотенхему”, який здобув 11 перемог поспіль в чемпіонаті Англії в сезоні-1960/61.