"ПСЖ" нацелился на трансфер одного из самых дорогих защитников мира
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Защитник сборной Сенегала и итальянского "Наполи" Калиду Кулибали может продолжить карьеру в "ПСЖ", информирует УНН со ссылкой на "Mundo Deportivo".
Итальянская сторона хотела получить 80 млн. евро, однако пока стороны близки к соглашению по 75 млн. евро. Издание утверждает, что центрбэк подпишет соглашение на 5-ть лет с зарплатой в 10 млн. евро в год.
Африканец должен стать заменой 35-летнему бразильцу Тьяго Сильве.
Отметим, что игрок, трансферная стоимость которого составляет 70 млн. евро (входит в топ-10 самых дорогих защитников планеты), провел в этом сезоне 15 матчей в Серии А.