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"ПСЖ" націлився на трансфер одного з найдорожчих захисників світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Захисник збірної Сенегалу та італійського "Наполі" Каліду Кулібалі може продовжити кар'єру в "ПСЖ", інформує УНН з посиланням на "Mundo Deportivo".

Італійська сторона бажала виручити 80 млн. євро, проте наразі сторони близькі до угоди за 75 млн. євро. Видання стверджує, що центрбек підпише угоду на 5-ть років із зарплатою в 10 млн. євро в рік.

Африканець має стати заміною 35-річному бразильцю Тьяго Сільві.

Зазначимо, що гравець, трансферна вартість якого складає 70 млн. євро (входить до топ-10 найдорожчих оборонців планети), провів цього сезону 15 матчів в Серії А.

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