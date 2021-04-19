"ПСЖ" могут досрочно назначить победителем Лиги чемпионов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может объявить об исключении испанского "Реала" и английских "Челси" и "Манчестер Сити" с текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом в Twitter сообщил журналист Танкреди Пальмери, передает УНН.
Детали
Сейчас решение находится в процессе рассмотрения. В случае, если УЕФА утвердит решение, то досрочно победителем Лиги чемпионов сезона 2020-21 станет французский "ПСЖ" - единственный полуфиналист Лиги чемпионов, который дошел до полуфинальной стадии турнира.
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Также существует вариант, что санкции в отношении клубов Суперлиги будут введены со следующего сезона.
Примечательно, что первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов должны пройти 27 и 28 апреля. "Реал" должен сыграть с "Челси", а "Манчестер Сити" с французским "Пари Сен-Жермен".
Справка
Сегодня было объявлено о создании 12-ю европейскими грандами футбольной Суперлиги. В число участников вошли шесть английских и по три итальянские и испанские клубы "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", "Барселона", "Атлетико" и "Реал", "Милан", "Интер" и "Ювентус". Команды попали в число учредителей нового турнира.
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Председателем Суперлиги объявлено президента "Реала" Флорентино Переса. Вице-председателями избран председатель "Ювентуса" Андреа Аньелли и представителя "Манчестер Юнайтед" Джоэля Глейзера.