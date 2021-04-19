"ПСЖ" можуть достроково призначити переможцем Ліги чемпіонів – ЗМІ

Деталі

Наразі рішення знаходиться в процесу розгляду. У випадку, якщо УЄФА затвердить рішення, то достроково переможцем Ліги чемпіонів сезону 2020-21 стане французький "ПСЖ" – єдиний півфіналіст Ліги чемпіонів, який дійшов до півфінальної стадії турніру.

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Також існує варіант, що санкції стосовно клубів Суперліги будуть введені з наступного сезону.

Примітно, що перші півфінальні матчі Ліги чемпіонів мають пройти 27 і 28 квітня. "Реал" повинен зіграти з "Челсі", а "Манчестер Сіті" з французьким "Парі Сен-Жермен".

Довідка

Сьогодні було оголошено про створення 12-ма європейськими грандами футбольної Суперліги. До числа учасників увійшли шість англійських та по три італійські і іспанські клуб: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Тоттенхем", "Ліверпуль", "Челсі" і "Арсенал", "Барселона", "Атлетіко" і "Реал", "Мілан", "Інтер" і "Ювентус". Команди потрапили до числа засновників нового турніру.

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Головою Суперліги оголошено президента "Реалу" Флорентіно Переса. Віце-головами обрано голову "Ювентуса" Андреа Аньєллі та представника "Манчестер Юнайтед" Джоеля Глейзера.