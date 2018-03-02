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Психологическую реабилитацию за рубежом прошли 90 участников АТО

Психологическую реабилитацию за рубежом прошли 90 участников АТО

Киев  •  УНН

 • 13902 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. В Македонии и Грузии прошли психологическую реабилитацию 90 военнослужащих, участвовавших в АТО, и членов их семей. Об этом сообщили УНН в Управлении связей с общественностью Вооруженных сил Украины в ответе на информационный запрос.

"Мерами психологической реабилитации охвачено более 13 000 военнослужащих, из них: в специализированных медицинских учреждениях психологическую реабилитацию прошли - 2063 военнослужащих. Организовано психологическую реабилитацию за пределами Украины 90 военнослужащих и членов их семей (Македония и Грузия)", - рассказали в Генштабе.

Также, по их информации, санаторно-курортное лечение в учреждениях Минобороны прошли 1742 участников АТО и 111 членов их семей.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, создано отделение психологической реабилитации в военно-медицинских клинических центрах, военных госпиталях и санаторных заведениях МО Украины, для обеспечения работы которых введено 35 должностей психологов.

В Генштабе уточнили, что к работе в отделениях психологической реабилитации привлекаются специалисты общественных организаций: "Украинская ассоциация специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий" - "Психологическая кризисная служба".

Как сообщал УНН, количество самоубийств среди военных Вооруженных сил Украины в течение 2017 года уменьшилась на 20% по сравнению с предыдущим годом.

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