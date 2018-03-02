Психологічну реабілітацію за кордоном пройшли 90 учасників АТО

КИЇВ. 2 березня. УНН. У Македонії та Грузії пройшли психологічну реабілітацію 90 військовослужбовців, які брали участь в АТО, та членів їхніх сімей. Про це повідомили УНН в Управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповіді на інформаційний запит.