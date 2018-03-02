Психологічну реабілітацію за кордоном пройшли 90 учасників АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Македонії та Грузії пройшли психологічну реабілітацію 90 військовослужбовців, які брали участь в АТО, та членів їхніх сімей. Про це повідомили УНН в Управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповіді на інформаційний запит.
"Заходами психологічної реабілітації охоплено понад 13 000 військовослужбовців, з них: у спеціалізованих медичних закладах психологічну реабілітацію пройшли – 2063 військовослужбовці. Організовано психологічну реабілітацію за межами України 90 військовослужбовців та членів їх сімей (Македонія та Грузія)", - розповіли у Генштабі.
Також, за їхньою інформацією, санаторно-курортне лікування в закладах Міноборони пройшли 1742 учасників АТО та 111 членів їхніх сімей.
Крім того, як поінформували у відомстві, створено відділення психологічної реабілітації у військово-медичних клінічних центрах, військових госпіталях та санаторних закладах МО України, для забезпечення роботи яких введено 35 посад психологів.
У Генштабі уточнили, що до роботи у відділеннях психологічної реабілітації залучаються фахівці громадських організацій: "Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій" - "Психологічна кризова служба".
Як повідомляв УНН, кількість самогубств серед військових Збройних сил України протягом 2017 року зменшилася на 20% порівняно з попереднім роком.