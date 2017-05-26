Психолог рассказала, какая категория людей наиболее склонна к игромании

По ее словам, чем выше у человека уровень интеллекта, тем сложнее ее лечить от разного рода зависимостей.

“Люди с высоким показателем IQ могут себе представить, что они выигрывают, и очень в это верят. Таких людей очень трудно мотивировать на сам процесс лечения и доказать, что это действительно болезнь, которая может привести к тяжелым последствиям”, — сказала Т.Сыницкая.

Психолог объяснила, что игромания имеет такие же симптомы, что и наркомания. После первой же эйфории от азартной игры появляется депрессия, которая требует новой дозы азарта.

“Как и любая болезнь зависимого спектра, игромания хроническая. Ориентироваться в лечении нужно как на длительную ремиссию, так и на успешную социальную адаптацию. Это два показателя для пациентов с расстройствами зависимого спектра”, — добавила она.

Напомним, Минфин может легализировать проведение азартных игр под видом лотерей.

Как ранее сообщал УНН, сегодня на рынке представлены три компании-оператора лотерей: “УНЛ” (“Украинская национальная лотерея”), “Патриот” и “МСЛ” ( “Молодьспортлото).

С сентября 2015 года “М.С.Л.” и “Патриот” находятся под действием экономических ограничений (санкций). Основанием для внедрения санкций против “М.С.Л.” стало письмо руководителя компании Г.Ложенко о возможности привлечения средств в “Альфа-банк” для финансирования Евро-2012, который был расценен нынешней властью как связь с Россией.

Больше года “М.С.Л.” безуспешно оспаривает решение о применении санкций в судах. Несмотря на отказ СБУ от претензий к “М.С.Л.”, суд затягивает рассмотрение дела.

Между тем на рынке пытаются оставить только одного приближенного к власти оператора “УНЛ”, которого связывают с нардепом Александром Третьяковым. Несмотря на обвинения в поддержке террористов и организации запрещенных азартных игр, против “УНЛ” санкции не применены.