Психолог розповіла, яка категорія людей найбільше схильна до ігроманії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Найбільш схильними до захворювання ігроманією є люди з високим рівнем інтелекту. Про це в ефірі “Гра інтересів” сказала психолог Тетяна Синіцька, передає УНН.
За її словами, чим вищий у людини рівень інтелекту, тим складніше її лікувати від різного роду залежностей.
“Люди з високим показником IQ можуть собі уявити, що вони виграють і дуже в це вірять. Таких людей дуже важко змотивувати на сам процес лікування і довести, що це дійсно хвороба, яка може призвести до тяжких наслідків”, — сказала Т.Синіцька.
Психолог пояснила, що ігроманія має такі ж симптоми, що й наркоманія. Після першої ж ейфорії від азартної гри з’являється депресія, яка вимагає нової дози азарту.
“Як і будь-яка хвороба залежного спектру, ігроманія хронічна. Орієнтуватися в лікуванні потрібно як на тривалу ремісію, так і на успішну соціальну адаптацію. Це два показники для пацієнтів із розладами залежного спектру”, — додала вона.
Нагадаємо, Мінфін може легалізувати проведення азартних ігор під виглядом лотерей.
Як раніше повідомляв УНН, cьогодні на ринку представлено три компанії-оператора лотерей: “УНЛ” (“Українська національна лотерея”), “Патріот” та “МСЛ” (“Молодьспортлото).
З вересня 2015 року “М.С.Л.” та “Патріот” перебувають під дією економічних обмежень (санкцій). Підставою для впровадження санкцій проти “М.С.Л.” став лист керівника компанії Г.Ложенко про можливість залучення коштів в “Альфа-банк” для фінансування Євро-2012, який був розцінений нинішньою владою як зв’язок з Росією.
Більше року “М.С.Л.” безуспішно оскаржує рішення про застосування санкцій у судах. Попри відмову СБУ від претензій до “М.С.Л.”, суд затягує розгляд справи.
Тим часом на ринку намагаються залишити лише одного наближеного до влади оператора “УНЛ”, якого пов’язують з нардепом Олександром Третьяковим. Попри звинувачення у підтримці терористів та організації заборонених азартних ігор, проти “УНЛ” санкції не застосовано.