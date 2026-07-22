Пшеница дорожает на фоне рисков, связанных с Черным морем, а кукуруза достигла 2-месячного максимума - Bloomberg

Пшеница дорожает вторую сессию подряд на фоне эскалации напряженности в Черном море и ухудшения перспектив урожая, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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"Наиболее активные фьючерсы в Чикаго выросли на 0,9% на фоне продолжающихся атак россии и Украины, которые усилили опасения по поводу экспорта из Черного моря, ключевого морского пути для двух крупнейших в мире экспортеров пшеницы", пишет издание. В июле пшеница подорожала на 16%.

"На Украину и россию вместе приходится 25-30% мирового экспорта пшеницы, и перебои в будущем урожае поддерживают мировые цены", - заявил в среду в своем отчете Деннис Вознесенский, экономист по сельскому хозяйству из Commonwealth Bank of Australia.

Во вторник россия запретила судам стоять на якоре в Азовском море и портах Кавказа в районах, где отсутствуют организованные системы противовоздушной обороны. Министерство обороны россии заявило, что его войска продолжают удары по украинским портам, указывает издание.

Опасения по поводу поставок также усилились после того, как SovEcon снизил свой прогноз урожая в россии на 2026-2027 годы на 0,7%, сославшись на более слабые перспективы на юге и меньшую площадь посевов яровой пшеницы.

По прогнозам, экспорт пшеницы из россии в июле составит около 1,5 млн тонн, что примерно на треть меньше, чем в прошлом году, и является самым низким показателем за июль с 2017 года, согласно сообщению Futures International LLC, опубликованному во вторник, в котором причиной указаны логистические ограничения.

Цены также получили поддержку благодаря плохим перспективам урожая в других странах: прогнозируется снижение производства мягкой пшеницы во Франции на 7,6% в этом году после того, как жара нанесла вред урожаю. Цены на яровую пшеницу в США, оцененную как "хорошую" или "отличную", также упали на пять процентных пунктов по сравнению с предыдущей неделей.

Тем временем цены на кукурузу достигли своего максимума за более чем два месяца, поднявшись до 4,775 доллара за бушель, прежде чем сократить рост, что поддержано конфликтом на Черном море и опасениями, что недавняя жара в Европе уменьшит производство.

Цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума на фоне ударов в Черном море