ВС ВСУ объявили об угрозе баллистики для ряда областей, мэр Николаева призвал ничего не снимать и быть в укрытиях
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Воздушные силы ВСУ объявили об угрозе применения врагом баллистики для ряда областей, в том числе Николаевской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал горожан оставаться в укрытиях и ничего не снимать, передает УНН.
Детали
"Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Одесская – угроза применения баллистического вооружения!" - объявили в ВС ВСУ в Telegram после 14 часов.
"Николаев - не снимаем. Оставайтесь в безопасных местах. Всю официальную информацию предоставлю позже", - написал Сенкевич в Telegram позже.
Напомним
россияне утром нанесли ракетный удар по поселку неподалеку от Харькова, есть пострадавшие.