ПС ЗСУ оголосили про загрозу балістики для низки областей, мер Миколаєва закликав нічого не знімати і бути в укриттях

Деталі

"Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська – загроза застосування балістичного озброєння!" - оголосили у ПС ЗСУ у Telegram після 14 години.

"Миколаїв - не знімаємо. Залишайтесь у безпечних місцях. Всю офіційну інформацію надам згодом", - написав Сєнкевич у Telegram згодом.

Нагадаємо

росіяни вранці завдали ракетний удар по селищу неподалік від Харкова, є постраждалі.