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29 березня, 17:57 • 194533 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 249233 перегляди

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29 березня, 10:47 • 254330 перегляди

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Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 178411 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 175690 перегляди

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ПС ЗСУ оголосили про загрозу балістики для низки областей, мер Миколаєва закликав нічого не знімати і бути в укриттях

Київ • УНН

 • 689362 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Повітряні сили ЗСУ оголосили про загрозу застосування ворогом балістики для низки областей, у тому числі Миколаївської області. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав містян залишатися в укриттях і нічого не знімати, передає УНН.

Деталі

"Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська – загроза застосування балістичного озброєння!" - оголосили у ПС ЗСУ у Telegram після 14 години.

"Миколаїв - не знімаємо. Залишайтесь у безпечних місцях. Всю офіційну інформацію надам згодом", - написав Сєнкевич у Telegram згодом.

Нагадаємо

росіяни вранці завдали ракетний удар по селищу неподалік від Харкова, є постраждалі.

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