ПС ЗСУ оголосили про загрозу балістики для низки областей, мер Миколаєва закликав нічого не знімати і бути в укриттях
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Повітряні сили ЗСУ оголосили про загрозу застосування ворогом балістики для низки областей, у тому числі Миколаївської області. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав містян залишатися в укриттях і нічого не знімати, передає УНН.
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"Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська – загроза застосування балістичного озброєння!" - оголосили у ПС ЗСУ у Telegram після 14 години.
"Миколаїв - не знімаємо. Залишайтесь у безпечних місцях. Всю офіційну інформацію надам згодом", - написав Сєнкевич у Telegram згодом.
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