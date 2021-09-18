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"Проехал на красный свет": в Одессе произошло смертельное ДТП с полицейским

"Проехал на красный свет": в Одессе произошло смертельное ДТП с полицейским

Киев  •  УНН

 • 20975 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Одессе произошло смертельное ДТП с участием полицейского, который был не на службе. Его проверят на наличие алкоголя в крови. Об этом сообщили УНН в полиции Одесской области.

Происшествие произошло сегодня, 18 сентября, около шести часов утра на улице Семена Палия.

Цитата:

"По предварительной информации, автомобилем Mazda управлял 25-летний сотрудник полиции не на службе, который проехал на красный свет светофора. Его доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки, где проверят на наличие алкоголя в крови", - указали в полиции.

Детали

По данным полиции, в результате столкновения между автомобилями KIА и Mazda водитель KIA, 1955 года рождения, погиб.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа полиции и работники ГБР. Сведения внесены в ЕРДР по ч .2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

"После полного, всестороннего и беспристрастного сбора материалы будут переданы в Государственное бюро расследований", - указали в полиции.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-августе в Украине произошло 120 209 ДТП, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 15 613 ДТП - с травмированными (-4,4%), в которых погибло 1914 человек (-9,1%) и 19 309 человек получили травмы (-5,3%).

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