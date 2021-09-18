"Проехал на красный свет": в Одессе произошло смертельное ДТП с полицейским
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Одессе произошло смертельное ДТП с участием полицейского, который был не на службе. Его проверят на наличие алкоголя в крови. Об этом сообщили УНН в полиции Одесской области.
Происшествие произошло сегодня, 18 сентября, около шести часов утра на улице Семена Палия.
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"По предварительной информации, автомобилем Mazda управлял 25-летний сотрудник полиции не на службе, который проехал на красный свет светофора. Его доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки, где проверят на наличие алкоголя в крови", - указали в полиции.
Детали
По данным полиции, в результате столкновения между автомобилями KIА и Mazda водитель KIA, 1955 года рождения, погиб.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа полиции и работники ГБР. Сведения внесены в ЕРДР по ч .2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
"После полного, всестороннего и беспристрастного сбора материалы будут переданы в Государственное бюро расследований", - указали в полиции.
Дополнение
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-августе в Украине произошло 120 209 ДТП, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 15 613 ДТП - с травмированными (-4,4%), в которых погибло 1914 человек (-9,1%) и 19 309 человек получили травмы (-5,3%).