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"Проїхав на червоне світло": в Одесі сталася смертельна ДТП з поліцейським

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. В Одесі сталася смертельна ДТП за участю поліцейського, який був поза службою. Його перевірять на наявність алкоголю в крові. Про це УНН повідомили у поліції Одеської області.

Подія сталася сьогодні, 18 вересня, близько шостої години ранку на вулиці Семена Палія.

Цитата:

"За попередньою інформацією, автомобілем Mazda керував 25-річний працівник поліції поза службою, який проїхав на червоне світло світлофора. Його доставили до лікарні з травмою голови та грудної клітини, де перевірять на наявність алкоголю в крові", - вказали у поліції.

Деталі

За даними поліції, внаслідок зіткнення між автомобілями KIА та Mazda водій KIA, 1955 року народження, загинув.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група поліції та працівники ДБР. Відомості внесені до ЄРДР за ч .2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

"Після повного, всебічного та неупередженого збору матеріали будуть передані до Державного бюро розслідувань", - вказали у поліції.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-серпні в Україні сталося 120 209 ДТП, що на 17,8% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 15 613 ДТП — з травмованими (-4,4%), у яких загинуло 1914 людей (-9,1%) та 19 309 людей отримали травми (-5,3%).

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