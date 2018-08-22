Проєкт и етер: в Минобразования презентовали проект новой редакции правописания

КИЕВ. 22 августа. УНН. Сегодня в Киеве презентовали проект новой редакции украинского правописания. По словам членов комиссии, которая над ним работала, правописание стремились сделать таким, что объединяет людей. Об этом шла речь на брифинге в Минобразования, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.