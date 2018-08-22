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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Проєкт и етер: в Минобразования презентовали проект новой редакции правописания

Киев • УНН

 • 11130 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Сегодня в Киеве презентовали проект новой редакции украинского правописания. По словам членов комиссии, которая над ним работала, правописание стремились сделать таким, что объединяет людей. Об этом шла речь на брифинге в Минобразования, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проєкт и етер: в Минобразования презентовали проект новой редакции правописания

“Мы стремились действительно сделать это правописание объединяющим. Таким, которое удовлетворило бы абсолютное большинство языковедов сегодня в Украине... Мы стремились сделать правописание, которое будет приемлимо для всех, которое будет удобным, которое будет легко имплементироваться в образовательный процесс”, — сказал рассказал заместитель министра образования и науки, сопредседатель Украинской национальной комиссии по вопросам правописания Максим Стриха.

По его словам, работа над новой редакцией длилась три года. По разным предложениям среди членов комиссии продолжались дискуссии, однако итоговое голосования комиссии было единодушным.

Он рассказал, что споры возникали по определенным нормам харьковского правописания 1927 года. Здесь и был найден компромисс: в этих случаях предложена вариативность — то есть параллельное существование двух норм.

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Так, в новой редакции правописания предлагается звук g письменно в иностранных фамилиях и именах передавать как буквой “г”, так и “г”: Верґілій и Вергілій.

Буквосочетание th в словах греческого происхождения — буквой “т” (ортодокс, ортопедія, театр, теорія). А в словах, принятых в украинском языке с “ф”, допускается вариантность: анафема и анатема, дифірамб и дитірамб, ефір и етір, кафедра и катедра, Борисфен и Бористен.

Еще одна вариативность — в заимствованиях из греческого языка: аудієнція/авдієнція, аудиторія/авдиторія, лауреат/лавреат.

По словам члена комиссии Богдана Ажнюка, в бытовом употреблении расширены границы дозволенного.

“Есть только небольшое количество предписаний. Например, проект станет проєктом — без вариантов”, - сказал он.

Проект новой редакции правописания был создан ведущими языковедами из научных учреждений и вузов из разных регионов Украины. Все они вошли в Украинскую национальную комиссии по вопросам правописания, состав которой утвержден постановлением КМУ.

Как сообщал УНН, Минобразования опубликовало проект новой редакции украинского правописания. До 15 сентября проходит его общественное обсуждение.

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