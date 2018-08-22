Проєкт і етер: у Міносвіти презентували проект нової редакції правопису

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сьогодні в Києві презентували проект нової редакції українського правопису. За словами членів комісії, яка над ним працювала, правопис прагнули зробити таким, що об’єднує людей. Про це йшлось на брифінгу у Міносвіти, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.