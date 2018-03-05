В течение недели в Украине потеплеет - Укргидрометцентр
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В течение недели в Украину вернется тепло, во всех областях дневная температура будет с отметкой плюс. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
“Уже с 6 марта во всех областях дневная температура будет с пометкой плюс”, — сообщили в пресс-службе.
Теплее всего будет в Закарпатье, там температура достигнет +8 градусов. Остальные страны морозы отпускать неохотно, температура будет колебаться от −3 до 2 градусов тепла. На Прикарпатье, в Винницкой и Одесской областях пройдут дожди с мокрым снегом. Однако ночью температура снизится до −13°... −18° на севере и левобережье. Остальные регионы −10°... −15° ниже нуля.
В среду 7 марта во большинстве областей пройдет снег с мокрым дождем. Днем до 5 градусов тепла. На западе и юге отметка термометра достигнет +10 градусов. Ночь будет теплее, около 0 градусов.
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В день праздника 8 марта осадки перейдут на восток Украины, там будет идти дождь с мокрым снегом. Традиционно теплее всего будет на юге и западе, до +10 градусов. В центральных областях до +5 градусов. Ночью температура будет держаться на отметке нуля.
9-10 марта синоптики прогнозируют усиление ночных морозов. Кое-где температура снизится до −7. Днем останется 0-5 градусов тепла. Теплее всего будет в западных областях, где температура местами достигнет +12.
Ночи станут теплее в воскресенье, 11 марта. Кое-где плюсовая температура. Днем отметка термометра будет колебаться от 1 до 7 градусов тепла по всей территории Украины, кроме западных и южных областей. Там синоптики обещают до +12 градусов.