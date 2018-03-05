Протягом тижня в Україні потеплішає - Укргідрометцентр

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом тижня в Україну повернеться тепло, в усіх областях денна температура буде з позначкою плюс. Про це кореспонденту УНН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Вже з 6 березня в усіх областях денна температура буде з позначкою плюс”, — повідомили у прес-службі.

Найтепліше буде на Закарпатті, там температура сягне +8 градусів. Решту країни морози відпускатимуть неохоче, температура коливатиметься від −3° до 2 градусів тепла. На Прикарпатті, у Вінницькій та Одеській областях пройдуть дощі з мокрим снігом. Проте вночі температура знизиться до −13°... −18° на півночі та лівобережжі. Решта регіонів −10°... −15° нижче нуля.

У середу 7 березня у більшості областей сніжитиме з мокрим дощем. Вдень до 5 градусів тепла. На заході та півдні позначка термометра сягне +10 градусів. Ніч буде теплішою, близько 0 градусів.

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У день свята 8 березня опади перейдуть на схід України, там йтиме дощ з мокрим снігом. Традиційно найтепліше на півдні та заході, до +10 градусів. У центральних областях до +5 градусів. Вночі температура триматиметься на позначці нуля.

9-10 березня синоптики прогнозують посилення нічних морозів. Подекуди температура знизиться до −7. Вдень залишиться 0-5 градусів тепла. Найбільшого тепла чекають у західних областях, де температура подекуди сягне +12.

Ночі стануть теплішими в неділю, 11 березня. Подекуди плюсова температура. Вдень позначка термометра коливатиметься від 1 до 7 градусів тепла на всій території України, крім західних та південних областей. Там синоптики обіцяють до +12 градусів.

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