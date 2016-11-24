В течение недели в больницы Днепропетровской области обратилось более 16 тыс. человек, больных на ОРВИ и простуды

За последнюю неделю в больницы Днепропетровской области обратилось более 16 тысяч человек. Более половины из них - дети. Больше всего больных в Каменском, Вольногорске, а также Новомосковском, Павлоградском и Синельниковском районах.

Вакцина для профилактики гриппа уже есть в Днепропетровской области. Французские препараты можно приобрести в аптеках области. Медики советуют не медлить и сделать прививку до начала эпидемии.

Напомним, в прошлом году в Днепропетровской области простудой, гриппом и ОРВИ заболели более 200 тыс. человек, 16 из них погибли из-за осложнений, которые вызвала болезнь.