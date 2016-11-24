Протягом тижня до лікарень Дніпропетровщини звернулося понад 16 тис. людей, хворих на ГРВІ та застуду

За останній тиждень до лікарень Дніпропетровської області звернулося понад 16 тисяч людей. Понад половина з них — діти. Найбільше хворих у Кам’янському, Вільногірську, а також Новомосковському, Павлоградському та Синельниківському районах.

Вакцина для профілактики грипу вже є на Дніпропетровщині. Французькі препарати можна придбати в аптеках області. Медики радять не зволікати та зробити щеплення до початку епідемії.

Нагадаємо, минулоріч на Дніпропетровщині на застуду, ГРВІ та грип захворіли понад 200 тис. людей, 16 з них загинули через ускладнення, які викликала хвороба.