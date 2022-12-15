В течение недели были сбиты 22 дрона-камикадзе - Генштаб

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«В течение недели было уничтожено 22 дрона-камикадзе. Подразделениями артиллерии нанесено поражение по 309 объектам противника, в том числе по 34 пунктам управления, 24 складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, 70 артиллерийским подразделениям и более 150 районах сосредоточения личного состава и огневых средств противника. Средствами высокоточного оружия ракетных войск было поражено 58 объектов, в том числе, 5 складов с боеприпасами и ГСМ, 20 пунктов управления, 30 районов сосредоточения живой силы», – сообщил Громов.

Напомним

Российские войска запускают дроны "Шахед" в темное время суток, чтобы их было сложно обнаружить и сбить.