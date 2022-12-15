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В течение недели были сбиты 22 дрона-камикадзе - Генштаб

В течение недели были сбиты 22 дрона-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. За неделю Силы обороны Украины смогли уничтожить 22 дрона-камикадзе, которые россия выпустила для атак по территории Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент УНН.

Цитата

«В течение недели было уничтожено 22 дрона-камикадзе. Подразделениями артиллерии нанесено поражение по 309 объектам противника, в том числе по 34 пунктам управления, 24 складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, 70 артиллерийским подразделениям и более 150 районах сосредоточения личного состава и огневых средств противника. Средствами высокоточного оружия ракетных войск было поражено 58 объектов, в том числе, 5 складов с боеприпасами и ГСМ, 20 пунктов управления, 30 районов сосредоточения живой силы», – сообщил Громов.

Напомним

Российские войска запускают дроны "Шахед" в темное время суток, чтобы их было сложно обнаружить и сбить.

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