Дрони запускають вночі, щоб вони були менш помітними – Повітряні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російські війська запускають дрони "Шахед" в темний час доби, щоб їх було складно виявити та збити. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Це вже третя атака з Азовського моря. Зрозуміла тактика використання дронів в нічний період, коли погана видимість і візуально важко їх виявити тими засобами, які збивають. Адже вдень дрони можуть збивати не лише радіолокаційні засоби та зенітно-ракетні війська, а й стрілецька зброя, бо ціль видно. Противник напередодні завдання ударів розвідує, де в нас можуть бути слабкі чи сильні місця, виявляє їх і намагається таким чином уникнути потрапляння в зону дії нашої ППО", – сказав Ігнат.
Нагадаємо
Вранці 14 грудня сили ППО та РЕБ під час атаки на Київ знищили 13 дронів-камікадзе "Шахед".