Дроны запускают ночью, чтобы они были менее заметны – Воздушные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Российские войска запускают дроны "Шахед" в темное время суток, чтобы их было сложно обнаружить и сбить. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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"Это уже третья атака из Азовского моря. Понятна тактика использования дронов в ночной период, когда плохая видимость и визуально трудно их обнаружить теми средствами, которыми сбивают. Ведь днем дроны могут сбивать не только радиолокационные средства и зенитно-ракетные войска, а и стрелковое оружие, потому что цель видна. Противник накануне нанесения ударов разведывает, где у нас могут быть слабые или сильные места, обнаруживает их и пытается таким образом избежать попадания в зону действия нашей ПВО", – сказал Игнат.
Напомним
Утром 14 декабря силы ПВО и РЭБ во время атаки на Киев уничтожили 13 дронов-камикадзе "Шахед".