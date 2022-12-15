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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Протягом тижня було збито 22 дрони-камікадзе - Генштаб

Протягом тижня було збито 22 дрони-камікадзе - Генштаб

Київ • УНН

 • 357381 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. За тиждень Сили оборони України змогли знищити 22 дрони-камікадзе, які росія випустила для атак по території України. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Протягом тижня було знищено 22 дрони-камікадзе. Підрозділами артилерії нанесено ураження по 309 об’єктах противника, у тому числі по 34 пунктах упраління, 24 складах з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами, 70 артилерійських підрозділах і понад 150 районах зосередження особового складу та вогневих засобів противника. Засобами високоточної зброї ракетних військ було уражено 58 об’єктів, у тому числі, 5 складів з боєприпасами та ПММ, 20 пунктів управління, 30 районів зосередження живої сили», – повідомив Громов.

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