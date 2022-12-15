Протягом тижня було збито 22 дрони-камікадзе - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. За тиждень Сили оборони України змогли знищити 22 дрони-камікадзе, які росія випустила для атак по території України. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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«Протягом тижня було знищено 22 дрони-камікадзе. Підрозділами артилерії нанесено ураження по 309 об’єктах противника, у тому числі по 34 пунктах упраління, 24 складах з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами, 70 артилерійських підрозділах і понад 150 районах зосередження особового складу та вогневих засобів противника. Засобами високоточної зброї ракетних військ було уражено 58 об’єктів, у тому числі, 5 складів з боєприпасами та ПММ, 20 пунктів управління, 30 районів зосередження живої сили», – повідомив Громов.
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