В последние месяцы интенсивность пассажиропотока на границах значительно уменьшилась - ГПСУ

Цитата

“Роста пассажиропотока не наблюдается в течение последних месяцев. Он, наоборот, уменьшился. По сравнению с сентябрем в октябре общая интенсивность пассажиропотока снизилась на 5%. Как я отмечал ранее, между сентябрем и августом уменьшение составило 10%. Если анализировать ситуацию с 24 февраля – собственно, из-за закрытия всех пунктов пропуска на границе с беларусью, россией и на Приднестровском сегменте с Молдовой – то наибольшее количество лиц, которые сейчас пересекают границу, – это происходит на границах с Польшей. На них пришлось 52% пассажиропотока”, – отмечает Демченко.

Детали

В то же время, по его словам, пассажиропоток за последнее время оставался достаточно динамичным. Среднесуточное пересечение границы колеблется на уровне 80 тысяч человек в сутки в обоих направлениях – на въезд и на выезд. Но в последнее время он не менялся.

“В процентном соотношении он колебался где-то на уровне 50/50. Мы на данный момент не фиксируем массового пересечения границы ни на выезд из Украины, ни на въезд. Как правило, перед выходными больше граждан пересекает границу на выезд из Украины, однако разница с ездом незначительна. В другие дни недели въезд преобладает над выездом”, – добавил спикер ГПСУ.

Дополнение

Как писал УНН, после массированных российских обстрелов Украины количество выезжающих за границу граждан не возросло, а даже значительно уменьшилось.