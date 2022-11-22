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Протягом останніх місяців інтенсивність пасажиропотоку на кордонах значно зменшилася - ДПСУ

Протягом останніх місяців інтенсивність пасажиропотоку на кордонах значно зменшилася - ДПСУ

Київ • УНН

 • 336022 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Протягом останніх місяців інтенсивність пасажиропотоку на кордонах значно зменшилася. Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Цитата

“Росту пасажиропотоку не спостерігається протягом останніх місяців. Він навпаки зменшився. У порівнянні з вереснем, в жовтні загальна інтенсивність пасажиропотоку знизилася на 5%. Як я зазначав дещо раніше, між вереснем і серпнем зменшення становило 10%. Якщо аналізувати ситуацію з 24 лютого – власне, через закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з білоруссю, росією та на Придністровському сегменті з Молдовою – то найбільша кількість осіб, яка зараз перетинає кордон – це відбувається на кордонах з Польщею. На них припало 52% пасажиропотоку”, – зазначає Демченко.

Деталі

Водночас, за його словами, пасажиропотік за останній час залишався доволі динамічним. Середньодобовий перетин кордону коливається на рівні 80 тисяч осіб за добу в обох напрямках – на в’їзд і на виїзд. Але за останній час він не змінювався.

“У відсотковому співвідношенні він коливався десь на рівні 50/50. Ми на даний момент не фіксуємо масового перетину кордону ні на виїзд з України, ні на в’їзд. Зазвичай, перед вихідними більше громадян перетинає кордон на виїзд з України, проте різниця із в’їздом незначна. В інші дні тижня в’їзд переважає над виїздом”, – додав речник ДПСУ.

Доповнення

Як писав УНН, після масованих російських обстрілів України кількість громадян, які виїжджають за кордон, не зросла, а навіть значно зменшилася.

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