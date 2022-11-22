Протягом останніх місяців інтенсивність пасажиропотоку на кордонах значно зменшилася - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Протягом останніх місяців інтенсивність пасажиропотоку на кордонах значно зменшилася. Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.
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“Росту пасажиропотоку не спостерігається протягом останніх місяців. Він навпаки зменшився. У порівнянні з вереснем, в жовтні загальна інтенсивність пасажиропотоку знизилася на 5%. Як я зазначав дещо раніше, між вереснем і серпнем зменшення становило 10%. Якщо аналізувати ситуацію з 24 лютого – власне, через закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з білоруссю, росією та на Придністровському сегменті з Молдовою – то найбільша кількість осіб, яка зараз перетинає кордон – це відбувається на кордонах з Польщею. На них припало 52% пасажиропотоку”, – зазначає Демченко.
Деталі
Водночас, за його словами, пасажиропотік за останній час залишався доволі динамічним. Середньодобовий перетин кордону коливається на рівні 80 тисяч осіб за добу в обох напрямках – на в’їзд і на виїзд. Але за останній час він не змінювався.
“У відсотковому співвідношенні він коливався десь на рівні 50/50. Ми на даний момент не фіксуємо масового перетину кордону ні на виїзд з України, ні на в’їзд. Зазвичай, перед вихідними більше громадян перетинає кордон на виїзд з України, проте різниця із в’їздом незначна. В інші дні тижня в’їзд переважає над виїздом”, – додав речник ДПСУ.
Доповнення
Як писав УНН, після масованих російських обстрілів України кількість громадян, які виїжджають за кордон, не зросла, а навіть значно зменшилася.