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В течение почти 160 лет за картиной Сезанна скрывался автопортрет

В течение почти 160 лет за картиной Сезанна скрывался автопортрет

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Главный консерватор художественного музея Цинциннати Серена Урри проводила обычный смотр картины французского художника Поля Сезанна "Натюрморт с хлебом и яйцами" 1865 года и заметила его вероятный автопортрет. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали 

Она обратила внимание на трещины, которые появились в двух конкретных областях. Под слоем краски проявились белила, не характерные для "темного периода" французского художника. Именно поэтому Серена Урри решила произвести сканирование полотна под рентгеновским аппаратом. Когда скан повернули вертикально, появилось изображение человека, глаза, линия волос и плечи выглядели как темные пятна. Учитывая положение тела фигуры, Урри и ее коллеги по музею считают, что это сам Сезанн.

Цитата

"Все считают, что это автопортрет. Он позирует так, как это было бы на автопортрете: другими словами, он смотрит на нас, но его тело повернуто. Будь это портрет кого-то другого, а не его самого, он, вероятно, был бы полностью фронтальным", – добавила она.

Отмечается, что в середине 1860-х годов Сезанн разрабатывал новую технику грубого рисования, часто используя для нанесения цвета мастихин. Но был ли его скрытый портрет неудачным экспериментом, или он просто повторно использовал старое полотно, чтобы сэкономить деньги, остается предметом предположений. Также Урри заявила, что, вероятно, художник внезапно почувствовал вдохновение и "нужно было полотно". 

Эксперты музея надеются проанализировать картину с помощью передовых процессов сканирования, таких как многоспектральное изображение, которое может обнаружить базовый рисунок путем оценки невидимых для человеческого глаза текстур. Рентгеновская флуоресцентная спектроскопия тем временем может обнаружить, какие химические элементы присутствуют и, таким образом, какие цветовые пигменты использовал художник.

В настоящее время музей с нетерпением ждет возвращения "Натюрморта с хлебом и яйцами". С момента находки Урри очистила картину и разбавила лак на ее поверхности. Холст возвращается на общее обозрение вместе с изображением рентгеновского снимка 20 декабря.

Справка 

Поль Сезанн – французский художник, работавший в направлениях импрессионизма и постимпрессионизма. Художественное наследие художника составляет около 900 работ маслом и 400 акварелей, не считая рисунков и эскизов. Никто не может подсчитать количество работ, уничтоженных как несовершенные самим художником за годы своего долгого творческого пути.

Около 170 картин Поля Сезанна представляют собой портреты и автопортреты, около 200 – натюрморты с фруктами, заметное место в его наследии занимают также пейзажи.

Дополнение

Британский художник Бенкси выставил на продажу через сайт благотворительного фонда 50 работ-трафаретов, а полученные средства планирует передать на помощь Украине. 

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