Протягом майже 160 років за картиною Сезанна ховався автопортрет

Деталі



Вона звернула уваги на тріщини, які з'явилися в двох конкретних областях. Під шаром фарби проявилися білила, що не характерні для "темного періоду" французького художника. Саме тому Серена Уррі вирішила зробити сканування полотна під рентгенівським апаратом. Коли скан повернули вертикально, з’явилося зображення людини, очі, лінія волосся та плечі виглядали як темні плями. Беручи до уваги положення тіла фігури, Уррі та її колеги по музею вважають, що це сам Сезанн.

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"Усі вважають, що це автопортрет. Він позує так, як це було б на автопортреті: іншими словами, він дивиться на нас, але його тіло повернуте. Якби це був портрет когось іншого, а не його самого, він, ймовірно, був би повністю фронтальним", - додала вона.

Зазначається, що у середині 1860-х років Сезанн розробляв нову техніку грубого малювання, часто використовуючи для нанесення кольору мастихін. Але чи був його прихований портрет невдалим експериментом, чи він просто повторно використав старе полотно, щоб заощадити гроші, залишається предметом припущень. Також Уррі заявила, що, імовірно, художник раптово відчув натхнення і "потрібне було полотно".

Експерти музею сподіваються проаналізувати картину за допомогою передових процесів сканування, таких як багатоспектральне зображення, яке може виявити базовий малюнок шляхом оцінки текстур, невидимих для людського ока. Рентгенівська флуоресцентна спектроскопія, тим часом, може виявити, які хімічні елементи присутні і, таким чином, які кольорові пігменти використовував художник.

Наразі музей з нетерпінням чекає повернення "Натюрморту з хлібом та яйцями". З моменту знахідки Уррі очистила картину та розбавила лак на її поверхні. Полотно повертається до загального огляду разом із зображенням рентгенівського знімка 20 грудня.

Довідка

Поль Сезанн - французький художник, що працював у напрямках імпресіонізму і постімпресіонізму. Мистецька спадщина художника становить близько 900 робіт олією і 400 акварелей, не рахуючи малюнків та ескізів. Ніхто не може підрахувати кількості робіт, знищених як недосконалі самим художником за роки свого довгого творчого шляху.

Близько 170 картин Поля Сезанна являють собою портрети і автопортрети, близько 200 - натюрморти з фруктами, помітне місце в його спадщині займають також пейзажі.

Доповнення

Британський художник Бенксі виставив на продаж через сайт благодійного фонду 50 робіт-трафаретів, а отримані кошти планує передати на допомогу Україні.