В течение суток в столице произошло 8 ДТП с пострадавшими

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77540 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91568 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100759 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100165 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107748 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94580 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103913 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106245 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131239 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130378 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В течение суток в столице произошло 8 ДТП с пострадавшими

В течение суток в столице произошло 8 ДТП с пострадавшими

Киев  •  УНН

 • 12579 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В течение 30 марта в Киеве произошло 8 ДТП с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

В ДТП травмировались 8 человек, шесть из которых были госпитализированы.

Кроме того, в течение 30 марта в столице медики скорой зафиксировали два повешения, а также оказали помощь 95 взрослым и 17 детям, получившим травмы.

Всего в течение суток бригады скорой осуществили 1050 выездов на экстренные вызовы.

добавим, в Киеве на фоне карантина идет тенденция к уменьшению вызовов “скорой”.

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