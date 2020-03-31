В течение суток в столице произошло 8 ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В течение 30 марта в Киеве произошло 8 ДТП с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
В ДТП травмировались 8 человек, шесть из которых были госпитализированы.
Кроме того, в течение 30 марта в столице медики скорой зафиксировали два повешения, а также оказали помощь 95 взрослым и 17 детям, получившим травмы.
Всего в течение суток бригады скорой осуществили 1050 выездов на экстренные вызовы.
добавим, в Киеве на фоне карантина идет тенденция к уменьшению вызовов “скорой”.