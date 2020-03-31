Протягом доби у столиці сталося 8 ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Протягом 30 березня у Києві сталося 8 ДТП з постраждалими. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
У ДТП травмувалося 8 осіб, шість з яких були госпіталізовані.
Крім того, протягом 30 березня у столиці медики швидкої зафіксували два повішання, а також надали допомогу 95 дорослим та 17 дітям, які отримали травми.
Всього протягом доби бригади швидкої здійснили 1050 виїздів на екстрені виклики.
додамо, у Києві на фоні карантину йде тенденція до зменшення викликів “швидкої”.