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Протягом доби у столиці сталося 8 ДТП з постраждалими

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Протягом 30 березня у Києві сталося 8 ДТП з постраждалими. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

У ДТП травмувалося 8 осіб, шість з яких були госпіталізовані.

Крім того, протягом 30 березня у столиці медики швидкої зафіксували два повішання, а також надали допомогу 95 дорослим та 17 дітям, які отримали травми.

Всього протягом доби бригади швидкої здійснили 1050 виїздів на екстрені виклики.

додамо, у Києві на фоні карантину йде тенденція до зменшення викликів “швидкої”.

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