В течение дня боевики в Донбассе трижды обстреливали позиции ВСУ

"Противник, с 7 утра до 18 вечера, три раза нарушал режим прекращения огня", - говорится в сообщении.



В районе Новотошковское, что на Луганском направлении, противник вел обстрел из минометов калибра 82-мм. На Мариупольском и Донецком направлениях, в районах Песков и Лебединского противник вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов.



Отмечено, что в ходе боевых действий сегодня потерь среди украинских защитников нет.



Напомним, в период с 16 февраля по 15 мая 2018 мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала на Донбассе 81 жертву среди гражданского населения. Наибольшее количество пострадавших наблюдалась вокруг Горловки и города Донецка.



