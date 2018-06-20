В течение дня боевики в Донбассе трижды обстреливали позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня с 7 утра до 18:00 боевики на Донбассе трижды обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Операции объединенных сил.
"Противник, с 7 утра до 18 вечера, три раза нарушал режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
В районе Новотошковское, что на Луганском направлении, противник вел обстрел из минометов калибра 82-мм. На Мариупольском и Донецком направлениях, в районах Песков и Лебединского противник вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов.
Отмечено, что в ходе боевых действий сегодня потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, в период с 16 февраля по 15 мая 2018 мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала на Донбассе 81 жертву среди гражданского населения. Наибольшее количество пострадавших наблюдалась вокруг Горловки и города Донецка.