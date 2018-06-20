Протягом дня бойовики на Донбасі тричі обстрілювали позиції ЗСУ

"Противник, з 7 ранку до 18 вечора, три рази порушував режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.



В районі Новотошківського, що на Луганському напрямку, ворог вів обстріл з мінометів калібру 82-мм. На Маріупольському та Донецькому напрямках, в районах Пісків та Лебединського противник вів вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів.



Зазначено, що в ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає.



Нагадаємо, у період з 16 лютого по 15 травня 2018 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала на Донбасі 81 жертву серед цивільного населення. Найбільша кількість потерпілих спостерігалась навколо Горлівки та міста Донецьк.



