В течение 2017 года в Житомирской области планируют создать 20 объединенных общин

В Житомирской области уже создано и работает десять объединенных территориальных общин: Еще у 22 ОТО 18 декабря состоятся местные выборы.

"С целью активизации процесса децентрализации в области начата практика проведения семинаров для сельских и поселковых голов. Благодаря проведенной работе в 2017 году планируется создать еще 20 ОТО", - сообщил в ответе на запрос губернатор.

Он сообщил, что во время разъяснительной работы по основным принципам и механизма внедрения децентрализации в Украине используется профессиональная литература, которая не только формирует понятийную базу и знакомит с историей становления основных процессов, но и представляет опыт европейских стран. В частности, по его словам, используются и монографии "Местное самоуправление в Украине: Евроинтеграционный путь" и "Местное самоуправление в условиях децентрализации власти в Украине".

Напомним, монографии, над созданием которых работали около 50 профессоров, ректоров, докторов наук и аспирантов в сфере государственного управления и местного самоуправления из ведущих вузов и научных учреждений Украины, были разосланы главам областных государственных администраций и политикам.

"Особое внимание мы уделили процессам трансформации власти в условиях реализации основных принципов децентрализации. Здесь, в частности, речь идет и об участии властных институтов в реформировании территориальных общин и о построении переходного процесса. Главное, по мнению авторов, - все это должно основываться на демократических принципах. Все они обозначены и четко определены. Одним из таких принципов, например, является организация самоконтроля", - рассказал профессор Р.Плющ, под редакцией которого вышли труды.