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Протягом 2017 року у Житомирській області планують утворити 20 об’єднаних громад

Протягом 2017 року у Житомирській області планують утворити 20 об’єднаних громад

Київ • УНН

 • 6828 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Протягом наступного року у Житомирській області планується утворити ще 20 об’єднаних територіальних громад. Про це УНН повідомив голова обласної державної адміністрації Ігор Гундич у відповіді на журналістський запит.

У Житомирській області вже утворено та працює десять об’єднаних територіальних громад: Ще у 22 ОТГ 18 грудня відбудуться місцеві вибори.

«З метою активізації процесу децентралізації в області розпочато практику проведення семінарів для сільських та селищних голів. Завдяки проведеній роботі в 2017 році планується утворити ще 20 ОТГ», - повідомив у відповіді на запит губернатор.

Він повідомив, що під час роз’яснювальної роботи щодо основних принципів та механізму впровадження децентралізації в Україні використовується фахова література, яка не тільки формує понятійну базу та знайомить з історією становлення основних процесів, але й формує понятійну базу та знайомить з історією становлення основних процесів, але й репрезентує досвід європейських країн. Зокрема, за його словами, використовується і монографії “Місцеве самоврядування в Україні: Євроінтеграційний шлях” і “Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні”.

Нагадаємо, монографії, над створенням яких працювали близько 50 професорів, ректорів, докторів наук і аспірантів в сфері державного управління та місцевого самоврядування з провідних ВНЗ і наукових установ України, були розіслані головами обласних державних адміністрацій та політикам.

“Особливу увагу ми приділили процесам трансформації влади в умовах реалізації основних засад децентралізації. Тут, зокрема, йдеться і про участь владних інститутів у реформуванні територіальних громад і про побудову перехідного процесу. Головне, на переконання авторів, — все це має ґрунтуватися на демократичних принципах. Всі вони окреслені і чітко визначені. Одним з таких принципів, наприклад, є організація самоконтролю”, — розповів професор Р.Плющ, під редакцією якого вийшли праці.

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