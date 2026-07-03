Противник нанес удар КАБами по крупнейшей в Европе птицефабрике "Чернобаевская", вспыхнул масштабный пожар
Киев • УНН
Оккупанты нанесли удар КАБами по птицефабрике "Чернобаевская", входящей в "Укрлендфарминг". Возник масштабный пожар, разрушена значительная часть производственного комплекса.
Оккупанты совершили очередной акт террора против гражданской и продовольственной инфраструктуры Украины. Враг нанес удар несколькими управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по территории птицефабрики "Чернобаевская" (Херсонская область), входящей в состав Группы компаний "Укрлендфарминг", передает УНН со ссылкой на "Укрлендфарминг".
Детали
В результате попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Огнем и взрывами разрушена значительная часть производственного комплекса. На месте работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация масштабов разрушений. Предварительно, ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.
Добавим
В "Укрлендфарминг" отметили, что птицефабрика "Чернобаевская" — один из самых современных и крупных объектов птицеводства не только в Украине, но и в Европе.
Предприятие уже неоднократно становилось целью для российских захватчиков. В начале полномасштабного вторжения России в Украину во время оккупации Херсонщины птицефабрика была полностью обесточена и заблокирована оккупантами. Из-за невозможности подвоза кормов и обслуживания погибло 4,7 миллиона голов птицы.
Во время оккупации российские военные полностью разграбили предприятие, вывезли современное оборудование, автотехнику и разрушили инфраструктуру. После деоккупации Группа компаний "Укрлендфарминг" восстановила производство этого важного для продовольственной безопасности Украины комплекса.