Противовоздушная оборона Киева включает несколько эшелонов - Наев

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«Противовоздушная оборона города Киева осуществляется по многоуровневому принципу эшелонирования. Например, первый эшелон создан за счет мобильных огневых групп, задачей которых является уничтожение воздушного противника на наиболее угрожающих направлениях. На их вооружении находятся ЗРК “Оса-АКМ”, ЗРК “Avenger”, ЗСАУ “Gepard 1А2”, ЗСУ “Шилка”, DM “Stinger”, ПЗРК “Piorun”, ПЗРК “Игла-1”, ПЗРК “Стрела-2”, ПЗРК “Stinger”, ПЗРК “Martlet” , ПЗРК RBS-70, ЗУ-23 и др. В свою очередь второй эшелон создан за счет подразделений Воздушных Сил ВС Украины, на вооружении которых находятся зенитно-ракетные комплексы малого и среднего действия ЗРК С-300П, “Бук-Ml”, С-125, ЗРК “НАСАМС”, ЗРК “IRIS-T”, ЗРК “Crotale” и т.д.», – пояснил командующий.

«Наращивание эффективности системы прикрытия с воздуха на ближайшую перспективу будет реализовываться как за счет получения вооружения и военной техники от стран-партнеров, так и от национальных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это позволит усилить наше воздушное пространство не только против аэродинамических, но и против баллистических целей», – анонсировал Сергей Наев.

Дополнение

Защита воздушного пространства Киева и Севера пополнили новые мобильные группы ПВО.

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