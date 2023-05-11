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Протиповітряна оборона Києва включає кілька ешелонів - Наєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Захист повітряного простору столиці здійснюється за багаторівневим принципом ешелонування. До першого ешелону входять мобільні групи, які діють на найбільш загрозливих напрямках. Тоді як другий – містить зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дії, заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує УНН

Цитата

«Протиповітряна оборона міста Києва здійснюється за багаторівневим принципом ешелонування. Наприклад, перший ешелон створений за рахунок мобільних вогневих груп, завдання яких є знищення повітряного противника на найбільш загрозливих напрямках. На їхньому озброєнні знаходяться ЗРК “Оса-АКМ”, ЗРК “Avenger”, ЗСАУ “Gepard 1А2”, ЗСУ “Шилка”, DM “Stinger”, ПЗРК “Piorun”, ПЗРК “Ігла-1”, ПЗРК “Стріла-2”, ПЗРК “Stinger”, ПЗРК “Martlet” , ПЗРК RBS - 70, ЗУ-23 тощо. Своєю чергою, другий ешелон створений за рахунок підрозділів Повітряних Сил ЗС України, на озброєні яких знаходяться зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дії ЗРК С-300П, “Бук-Ml”, С-125, ЗРК “НАСАМС”, ЗРК “IRIS-T” , ЗРК “Crotale” тощо», – пояснив командувач.

«Нарощування ефективності системи прикриття з повітря на найближчу перспективу буде реалізовуватися як за рахунок отримання озброєння та військової техніки від країн-партнерів, так і від національних підприємств оборонно-промислового комплексу. Це дасть змогу посилити наш повітряний простір не лише проти аеродинамічних, а й проти балістичних цілей», – анонсував Сергій Наєв.

Доповнення

Захист повтряного простору Києва і Півночі поповнили нові мобільні групи ППО.

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