Против запуска "особой версии" поисковика в Китае выступили сотрудники Google

Согласно его данным, сотрудники компании требуют от руководства большей прозрачности в этом вопросе, отмечая, что планы создания такой версии поисковика Google не обсуждались с рядовыми сотрудниками. “Мы настоятельно требуем большей транспарентности... и приверженности ясному и открытому процессу”, — отмечается в разосланной по внутренним каналам петиции, с которой ознакомились журналисты Reuters. “Мы должны знать, что создаем”, — говорится в тексте.

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Авторы петиции указывают, что согласие Google на создание версии поисковика со встроенной цензурой может нарушать устоявшиеся нормы в компании, которая всегда подчеркивала свою приверженность свободе слова. По их мнению, корпорация таким образом показывает, что оправдывает действия властей Китая, которые фильтруют доступ пользователей к ряду сайтов и интернет-услуг.

Как отмечает Reuters, работники Google также требуют создать внутреннюю группу, которая состояла бы из рядовых сотрудников и изучала бы проекты компании на предмет их соответствия этическим нормам. Выводы такой группы должны публиковаться по закрытым каналам для ознакомления всеми желающими сотрудниками корпорации, указывают авторы петиции.

Ранее сетевое издание The Intercept сообщило, что Google с весны 2017 года работает над проектом Dragonfly. Он заключается в создании приложения на платформе Android, которое будет автоматически убирать из поиска информацию, заблокированную действующей в КНР системой фильтрации интернет-контента “Золотой щит”. Предварительная версия приложения, по данным издания, уже была показана китайским властям. Ожидается, что поисковик будет запущен в течение 6-9 месяцев после окончательного одобрения правительством КНР.

Следует отметили, что Китай имеет наибольшее количество интернет-пользователей, он также жесткое регулирование интернет-сферы среди 65 стран, которые проверяла американская организация Freedom House. Такие из самых популярных в мире сервисов, как то Google, Facebook и Twitter, заблокированы в Китае. Власти Китая обосновывает свою политику защитой. С 2003 года в Китае действует система “Золотой щит”, которая фильтрует доступ пользователей к различным сайтам и интернет-услуг. Блокировкой обычно подлежат страницы с материалами антигосударственной направленности. Кроме этого, ограничивается доступ к неподконтрольных правительству КНР социальных сетей, а также контента, связанного с азартными играми.

Сайты, расположенные в самом Китае, проходят регистрацию в Министерстве промышленности и информационных технологий, что позволяет выявить автора незаконного содержания.