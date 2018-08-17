Проти запуску "особливої версії" пошукача в Китаї виступили співробітники Google
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Кілька сотень співробітників корпорації Google виступили проти її планів запуску в Китаї пошукової інтернет-системи із вбудованою цензурою ряду сайтів, підписавши відповідну петицію. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
За його даними, працівники компанії вимагають від керівництва більшої прозорості в цьому питанні, відзначаючи, що плани створення такої версії пошуковика Google не обговорювалися з рядовими співробітниками. “Ми вимагаємо більшої транспарентності ... і прихильності ясному і відкритому процесу”, — наголошується в розісланій по внутрішніх каналах петиції, з якою ознайомилися журналісти Reuters. “Ми повинні знати, що створюємо”, — йдеться в тексті.
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Автори петиції вказують, що згода Google на створення версії пошуковика з вбудованою цензурою може порушувати усталені норми у компанії, яка завжди підкреслювала свою відданість свободі слова. На їхню думку, корпорація таким чином показує, що виправдовує дії влади Китаю, які фільтрують доступ користувачів до ряду сайтів і інтернет-послуг.
Як зазначає Reuters, працівники Google також вимагають створити внутрішню групу, яка складалася б із середньостатистичних співробітників і вивчала б проекти компанії на предмет їх відповідності етичним нормам. Висновки такої групи повинні публікуватися у закритих каналах для ознайомлення усіма бажаючими співробітниками корпорації, вказують автори петиції.
Раніше мережеве видання The Intercept повідомило, що Google з весни 2017 року працює над проектом Dragonfly. Він полягає в створенні програми на платформі Android, яке буде автоматично прибирати із пошуку інформацію, що заблокована діючою в КНР системою фільтрації інтернет-контенту “Золотий щит”. Попередня версія додатка, за даними видання, вже була показана китайській владі. Очікується, що пошуковик буде запущений протягом 6-9 місяців після остаточного схвалення урядом КНР.
Слід зазначили, що Китай має найбільшу кількість інтернет-користувачів, він має також найжорсткіше регулювання інтернет-сфери серед 65 країн, які перевіряла американська організація Freedom House. Такі з найпопулярніших у світі сервісів, як-то Google, Facebook і Twitter, є заблокованими у Китаї. Влада Китаю обґрунтовує свою політику захистом. З 2003 року в Китаї діє система “Золотий щит”, яка фільтрує доступ користувачів до різних сайтів і інтернет-послуг. Блокуванням зазвичай підлягають сторінки із матеріалами антидержавної спрямованості. Крім цього, обмежується доступ до непідконтрольних уряду КНР соціальних мереж, а також контенту, пов’язаного з азартними іграми.
Сайти, розташовані в самому Китаї, проходять реєстрацію в Міністерстві промисловості та інформаційних технологій, що дозволяє виявити автора незаконного вмісту.