Против Сытника подали иск по декларированию земли в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Окружной административный суд Киева подала иск юридическая компания в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника относительно непредставления достоверных данных о праве собственности на земельный участок в Севастополе в аннексированном Крыму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает УНН.
По информации суда, юридическая компания просит суд признать противоправной бездеятельность директора НАБУ относительно непредставления им в ежегодных декларациях за 2015, 2016, 2017 годы достоверных сведений о праве собственности на земельный участок в городе Севастополе. Истец настаивает, чтобы Сытник внес достоверные данные о собственности на земельный участок в Севастополе.
Кроме того, юридическая компания просит в своем иске, чтобы директор НАБУ подал в декларации за 2017 год данные о получении им и членом его семьи дохода в сумме 90000 рублей.
На данный момент, добавили в пресс-службе, судом рассматривается вопрос об открытии производства по этому административному делу.
Отметим, в электронной декларации директора НАБУ за 2016 год указан земельный участок площадью 416 кв. м в Севастополе, владелицей которого указана жена Сытника.
Как сообщал УНН, Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Государственной фискальной службы Украины о направлении результатов специальной проверки в отношении кандидата на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.