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ДФС порушила правила при перевірці декларації Ситника - суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії Державної фіскальної служби України про направлення результатів спеціальної перевірки (перевірки декларації - ред.) щодо кандидата на посаду директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

У прес-службі суду розповіли, що ще два роки тому до них звернулася з позовом до ДФС юридична компанія стосовно надання неправдивої інформації "з висновком про достовірність відомостей декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру Ситника A.C. під час проходження ним спеціальної перевірки в межах участі у конкурсі на посаду директора НАБУ".

"Судом були прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом визнання протиправними дій ДФС України щодо направлення інформації про результати спеціальної перевірки Артема Ситника в порушення вимог п. 12 Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012", - зазначається у повідомленні суду.

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Нагадаємо, 1 грудня 2016 року Окружний адміністративний суд Києва розпочав розгляд справи за позовом юридичної компанії до Державної фіскальної служби стосовно надання висновку про достовірність даних у декларації Артема Ситника, яку він подавав за 2014 рік під час конкурсу на посаду директора НАБУ.

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