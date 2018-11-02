ГФС нарушила правила при проверке декларации Сытника - суд

В пресс-службе суда рассказали, что еще два года назад к ним обратилась с иском в ГФС юридическая компания по предоставлению неправдивой информации "с выводом о достоверности сведений декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера Сытника A.C. во время прохождения им специальной проверки в рамках участия в конкурсе на должность директора НАБУ".

"Судом были приняты решения о частичном удовлетворении исковых требований путем признания противоправными действий ГФС Украины о направлении информации о результатах специальной проверки Артема Сытника в нарушение требований п. 12 Порядка проведения специальной проверки сведений о лицах, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления, утвержденного Указом Президента Украины от 25 января 2012 № 33/2012", - отмечается в сообщении суда.



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Напомним, 1 декабря 2016 Окружной административный суд Киева начал рассмотрение дела по иску юридической компании в Государственную фискальную службу по предоставлению заключения о достоверности данных в декларации Артема Сытника, которую он подавал по 2014 году во время конкурса на должность директора НАБУ.