Проти Ситника подали позов щодо декларування землі у Криму

КИЇВ. 5 листопада. УНН. До Окружного адміністративного суду Києва подала позов юридична компанія стосовно директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника щодо неподання достовірних даних про право власності на земельну ділянку у Севастополі в анексованому Криму. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду, передає УНН.