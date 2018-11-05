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Проти Ситника подали позов щодо декларування землі у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. До Окружного адміністративного суду Києва подала позов юридична компанія стосовно директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника щодо неподання достовірних даних про право власності на земельну ділянку у Севастополі в анексованому Криму. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду, передає УНН.

За інформацією суду, юридична компанія просить суд визнати протиправною бездіяльність директора НАБУ щодо неподання ним у щорічних деклараціях за 2015, 2016, 2017 роки з достовірними відомостями про право власності на земельну ділянку у місті Севастополі. Позивач наполягає, аби Ситник вніс достовірні дані про власність на земельну ділянку у Севастополі.

Крім того, юридична компанія просить у своєму позові, щоб директор НАБУ подав до декларації за 2017 рік дані про отримання ним та членом його сім’ї доходу у сумі 90000 рублів.

Наразі, додали у прес-службі, судом розглядається питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі.

Зазначимо, в електронній декларації директора НАБУ за 2016 рік вказана земельна ділянка площею 416 кв. м у Севастополі, власницею якої вказана дружина Ситника.

Як повідомляв УНН, Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії Державної фіскальної служби України про направлення результатів спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. 

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