Протестующие в Тбилиси превратили новогоднюю елку в символ сопротивления
Киев • УНН
Возле парламента Грузии активисты украсили новогоднюю елку флагами и фото пострадавших во время предыдущих акций протеста. Каркас елки украсили флагами Грузии, Украины, ЕС и США, а также фотографиями журналистов и активистов.
Митингующие в Тбилиси снова собрались возле парламента, использовав новогоднюю елку, установленную властями, как символ протеста. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.
Детали
Следовательно, каркас елки украсили флагами Грузии, Украины, ЕС и США, а также фотографиями пострадавших во время предыдущих акций.
Среди изображений-журналисты, активисты и простые граждане, подвергшиеся насилию во время разгонов митингов. Активисты разместили фото, чтобы напомнить о жестких действиях силовиков.
Напомним
8 декабря власти грузинской столицы начали устанавливать елку в возле парламента.
Полиция Грузии снова разогнала протест возле университета в Тбилиси20 нояб. 2024, 03:06 • 18336 просмотров