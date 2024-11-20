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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция Грузии снова разогнала протест возле университета в Тбилиси

Полиция Грузии снова разогнала протест возле университета в Тбилиси

Киев  •  УНН

 • 817 просмотра

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Грузинская полиция силой разогнала мирных протестующих возле Тбилисского университета, которые требовали новых парламентских выборов. Правоохранители оттеснили демонстрантов с проезжей части, ранее были задержаны 16 человек.

Грузинская полиция снова разогнала протестующих возле Тбилисского университета. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

Утром 20 ноября сотрудники грузинской полиции второй раз за последние дни вытеснили протестующих, которые проводили акцию возле Тбилисского государственного университета, требуя проведения новых парламентских выборов. Акция, которая носила мирный характер, была снова остановлена силовыми методами после того, как полиция приказала демонстрантам освободить проезжую часть.

Как и в предыдущий день, правоохранители выдвинули требование лидерам оппозиции и их сторонникам прекратить блокирование дороги. По истечении указанного срока на место событий прибыли сотни полицейских, которые оттеснили протестующих.

Напомним,

Ранее часть протестующих зашла в здание ТГУ, требуя отставки ректора Джабы Самушия. В свою очередь полиция пыталась подавить палаточный городок протестующих, задержав 16 человек, что вызвало критику со стороны НПО, президента Грузии и омбудсмена

Полиция Грузии разогнала протестующих и снесла палаточный городок в Тбилиси19 нояб. 2024, 04:56 • 14715 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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