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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Протестующие прервали слушания в конгрессе США по военной помощи Израилю

Киев • УНН

 • 105622 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Протестующие несколько раз прерывали слушания в Конгрессе США по военной помощи Израилю и Украине. Об этом сообщает CBS news, пишет УНН.

Протестующие прервали слушания в конгрессе США по военной помощи Израилю

Детали

Показания госсекретаря Энтони Блинкена перед Комитетом по ассигнованиям Палаты представителей были прерваны, поскольку протестующие призывали к прекращению огня в секторе Газа.

Около двух десятков человек подняли руки, покрытые краской, символизируя кровопролитие в Секторе Газа. Несколько человек имели на руках надписи «Освободите Газу» и держали плакаты с требованием «Больше никаких денег для Израиля». Некоторые из них неоднократно прерывали выступление Блинкена, выкрикивая из зала. Было слышно, как одна женщина кричит: «Люди не животные!» перед тем, как ее вывела полиция. Другой выкрикивал: "Прекратите огонь!".

Дополнение

Во время перерывов Блинкен продолжал излагать содержание запроса Байдена о военной помощи. Администрация запросила 106 миллиардов долларов дополнительного финансирования, которые будут использованы в Украине, Израиле и т. д. Из этих средств в Израиль будет направлено 14 миллиардов долларов.

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