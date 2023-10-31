Протестувальники перервали слухання в конгресі США щодо військової допомоги Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Протестувальники кілька разів переривали слухання в Конгресі США щодо військової допомоги Ізраїлю та Україні. Про це повідомляє CBS news, пише УНН.
Деталі
Свідчення держсекретаря Ентоні Блінкена перед Комітетом з асигнувань Палати представників було перервано, оскільки протестувальники закликали до припинення вогню в секторі Газа.
Близько двох десятків людей підняли руки, вкриті фарбою, символізуючи кровопролиття в Секторі Гази. Кілька людей мали на руках написи «Звільніть Газу» та тримали плакати з вимогою «Більше жодних грошей для Ізраїлю». Деякі з них неодноразово переривали виступ Блінкена, вигукуючи з залу. Було чути, як одна жінка кричить: «Люди не тварини!» перед тим, як її вивела поліція. Інший вигукував: "Припиніть вогонь!".
Доповнення
Протягом перерв Блінкен продовжував викладати зміст запиту Байдена про військову допомогу. Адміністрація запросила 106 мільярдів доларів додаткового фінансування, які будуть використані в Україні, Ізраїлі тощо. З цих коштів до Ізраїлю буде спрямовано 14 мільярдів доларів.
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