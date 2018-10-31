Протестующие на Харьковском шоссе в Киеве планируют блокировать движение и вечером
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Участники акции протеста против отключения от электроснабжения дома по адресу Харьковское шоссе, 19 и 19-А планируют блокировать Харьковское шоссе также и вечером. Об этом сообщил корреспондент УНН с места события.
Некоторые протестующие сейчас находятся на митинге уже более 12 часов, всего же акция протеста длится уже около суток. Под вечер, когда закончится рабочий день у большинства жителей проблемных домов, к акции должны присоединиться больше людей.
Полевой кухни у митингующих нет, - участники акции бегают на ближайшую АЗС, чтобы купить чай и согреться, некоторые жители скандальной застройки участвуют в акции вместе с детьми и даже домашними любимцами.
Движение транспорта ограничено частично. Митингующие пропускают только спецтранспорт - машины "скорой", службы газа и тому подобное. Также свободно ходят по маршруту трамваи 22, 8 и 29. При этом, в частности, автобусы 45, 42 и 51 изменили маршруты следования.
Большинство автомобилистов спокойно относятся к ситуации и объезжают заблокированной участок дороги, но отдельные участники движения очень агрессивно требуют пропустить их, сопровождая требования нецензурной бранью. Впрочем некоторым автомобилистам удается прорваться через границу - отдельные владельцы внедорожников могут объехать протестующих по трамвайным путям, а некоторым просто удается договориться с участниками мирной акции. Полиция обратилась к митингующим с просьбой открыть проезд.
По словам организаторов акции, сейчас проходят переговоры между балансодержателем домов и представителями города, в частности властью Днепровского района. Совещание, по их словам, началось в 9:30, поэтому протестующие надеются, что решение должно быть найдено уже в течение ближайшего часа.
Напомним, в Киеве сегодня, 31 октября, с начала движения автобусов (5:20) перекрыто движение автотранспорта митингующими на Харьковском шоссе - "Мега сити" в обоих направлениях. Заблокировано движение автобусных маршрутов №№ 42, 51, 45, 63, 115.
На место направлены полицию города. Работу автобусов маршрутов №№ 45, 51, 63 организовано:
• автобус №45 от Дарницкого пл. до ст.м. "Дарница";
• автобус №42 - до вул.Митрополита Шептицкого;
• автобус №51 до ст.м. "Лыбидская";
• автобус №63 до ст.м. "Лесная";
• автобусы маршрута №115 до Контрактовой пл.
А также с Привокзальной автобусный маршрут №45 - до просп.Григоренко, автобусный маршрут №51 - до ст.м. "Чевоний хутор", маршрут №63 - Привокзальная - ст.м. "Красный хутор".
Жители жилых домов на Харьковском шоссе в Днепровском районе столицы перекрыли улицу из-за отсутствия электро- и водоснабжения.